Sarıcakaya'ya Japonya'dan 90 bin dolar hibe desteği - Son Dakika

Eskişehir Sarıcakaya İlçe Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Kadınlar Kooperatifi ve Ziraat Odası'nın ortak yürüttüğü 'Kadın Çiftçi Eğitim Merkezi' projesi Japonya hükümeti tarafından hibe desteği almaya hak kazandı.



Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (ODA)'nın 90 bin dolar hibe sağlayacağı proje ile kalkınmada kadın önceliği ile tarımsal üretim hedef alındı. Kadın Çiftçi Eğitim Merkezi'nde teorik ve pratik olarak dönemsel eğitim yayım çalışmaları yapılarak, kadınların sosyo ekonomik kalkınması, iş hayatına katılması, gelir getirici faaliyetlerde bulunarak yaşam kalitesini ve kırsaldaki refah seviyesini artırmak amacıyla hizmet verilecek.



Japonya tarafından 1989 yılından beri "Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA)" kapsamında gelişmekte olan ülkelerde uygulanan "Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)" için Türkiye'den hibe almaya hak kazanan projeler belli oldu. Temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik geri ödemesiz mali yardım sunan hibe programında 'Kadın Çiftçi Eğitim Merkezi' ile 90 bin Dolar hibe desteği almaya hak kazandı.



Ankara Japonya Büyükelçiliği'nde gerçekleşen etkinliğe; AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, Sarıcakaya Belediye Başkanı Hüseyin Çam, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Atak ve Kadınlar Kooperatifi Başkanı Kadriye Okur da katıldı. Ardından Sarıcakaya Kaymakamı Murat Demirbilek ve Japonya'nın Türkiye Büyükelçisi Akio Mıyajıma arasında imza töreni gerçekleşti. - ESKİŞEHİR