Sarıcakayalı kadınların 'Ev Pansiyonculuğu' eğitimleri başladı - Son Dakika

Sarıcakayalı kadınların 'Ev Pansiyonculuğu' eğitimleri başladı

19.11.2020 10:06
Sarıcakayalı kadınların 'Ev Pansiyonculuğu' eğitimleri başladı, System.String[]

Hazırlanan program kapsamında 'Ev Pansiyonculuğu' eğitimlerine başlayan Sarıcakayalı kadınları ziyaret eden Belediye Başkanı Hüseyin Çam, başarı dileğinde bulundu.

Hazırlanan program kapsamında 'Ev Pansiyonculuğu' eğitimlerine başlayan Sarıcakayalı kadınları ziyaret eden Belediye Başkanı Hüseyin Çam, başarı dileğinde bulundu.

Ziyarette konuşan Başkan Çam, Sarıcakaya Belediyesi tarafından hazırlanan ve BEBKA'nın 2019 yılı Teknik Destek programını kazanmayı hak eden 'Ev Pansiyonculuğu' eğitimi projesinin turizm açısından ilçenin kalkınmasına büyük fayda sağlayacağını belirtti. Çam, "Bu projenin eğitimi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Rahman Temizkan tarafından veriliyor. İki hafta boyunca sürecek eğitimler sonunda kursiyerlerimize sertifikaları verilecek. İlçemiz, ormanları, habitat ve peyzaj zenginliği, önemli kanyon ve mağaraları, jeolojik/jeomorfolojik özellikleri, bitki çeşitliliği, yaban hayatı zenginliği ile ekoturizm alanında da belli bir öneme sahiptir. İnanıyorum ki bu proje diğer ilçelerde de dalga etkisi oluşturacak. Turizm ve kültür bakımından ilçeye büyük katkı sağlayacak. İlçemize bağlı köyler çok zengin ve çeşitli folklorik değerlere sahiptir. Bölgeye özgü türküler, özellikle kadınların giydiği yerel kıyafetler ve özgün mutfak kültürü en önemli kültürel öğeleriz arasındadır" dedi.

ESOGÜ Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Rahman Temizkan ise kursiyerlere; İşletmecilik Bilgisi, Temel Kavramlar Genel Turizm, Turizm Kavramları, Turizmin Ekonomisi ve Önemi, Turizm Sektör İstatistikleri, Konaklama İşletmeciliğinde Temel Kavramlar, Yönetim, Amaçlar, Fonksiyonlar gibi konularda eğitim verecek. Uygulamalı ve mesleki bilgilerin sunulacağı eğitim sonunda, katılımcı adaylara bir de sertifika takdim edilecek. - ESKİŞEHİR

Sarıcakayalı kadınların 'Ev Pansiyonculuğu' eğitimleri başladı
Sarıcakayalı kadınların 'Ev Pansiyonculuğu' eğitimleri başladı
Sarıcakayalı kadınların 'Ev Pansiyonculuğu' eğitimleri başladı

Turizm Fakültesi, Hüseyin Çam, Sarıcakaya, Turizm, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sarıcakayalı kadınların 'Ev Pansiyonculuğu' eğitimleri başladı - Son Dakika


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