Sarıçam Belediye Başkanı Uludağ, çiftçileri ziyaret etti - Son Dakika

Sarıçam Belediye Başkanı Uludağ, çiftçileri ziyaret etti

29.11.2020 17:09
Sarıçam Belediye Başkanı Uludağ, çiftçileri ziyaret etti, System.String[]

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, çiftçilerle bir araya geldi.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, çiftçilerle bir araya geldi.

Belediye Başkanı Bilal Uludağ, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Örtülü ile Sarıçam Kürkçüler Mahallesi'ndeki tarım alanlarını ziyaret ederek çiftçilerden üretimleri hakkında bilgi aldı.

İlçenin üniversite, organize sanayi bölgeleri ve tarım alanlarıyla öne çıktığını kaydeden Uludağ, Sarıçam'da 460 bin dönümde çok çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirildiğini belirtti.

Bu dönemde de yaklaşık 200 dönüm alanda muz, çilek, mantar ve ejder meyvesi yetiştirildiğini aktaran Uludağ, üreticilere desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Bilal Uludağ, Sarıçam, Uludağ, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sarıçam Belediye Başkanı Uludağ, çiftçileri ziyaret etti - Son Dakika


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