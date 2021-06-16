Üye Girişi
Sarıçam Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı'ndan Başkan Uludağ'a Ziyaret - Son Dakika

Sarıçam Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı'ndan Başkan Uludağ'a Ziyaret

16.06.2021 11:02
Sarıçam Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı'ndan Başkan Uludağ'a Ziyaret, System.String[]

SARIÇAM BELEDİYE SPOR KULÜBÜ HENTBOL TAKIMI'NDAN BAŞKAN ULUDAĞ'A ZİYARET 16 Haziran, 2021Hentbol Erkekler 2. Lig C Grubunda mücadele eden Sarıçam Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'a takıma desteklerinden dolayı, teşekkür ziyaretinde bulundu.

SARIÇAM BELEDİYE SPOR KULÜBÜ HENTBOL TAKIMI'NDAN BAŞKAN ULUDAĞ'A ZİYARET 16 Haziran, 2021

Hentbol Erkekler 2. Lig C Grubunda mücadele eden Sarıçam Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ'a takıma desteklerinden dolayı, teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Uludağ, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Tamamı Sarıçamlı gençlerden oluşan bir ekiple ligde mücadele eden Sarıçam Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı'nı, kısıtlı imkanlar ve özverili mücadelelerinden dolayı kutladığını belirten Başkan Uludağ, takımdan üç sporcunun Milli Takım'a seçilmesinin kendilerini ayrıca mutlu ettiğini söyledi.

"SPORA YAPTIĞIMIZ YATIRIMIN KARŞILIĞINI GÖRMEYE BAŞLADIK"

4-9 Temmuz tarihleri arası Alanya'da düzenlenecek olan 27. Alanya Ramazan Demirci Açıkalan Hentbol Turnuvası'na katılacak olan Sarıçam Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı'na her zaman güvendiğini ve yanlarında olduğunu belirten Başkan Uludağ sözlerine şöyle devam etti " Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana her alanda sporun ve sporcunun yanında olduk. Bugün gelinen noktada, spora ve sporcuya yaptığımız yatırımın karşılığını görmeye başladık. Spor kenti Sarıçam'da, Sarıçam Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı'mızdan üç sporcumuz sevgili Kadir Erkut, Abidin Deveci ve Hasan Emre Çatal Milli Takımda görev alacaklar. Bu çocuklarımız Sarıçam'ın evlatları. Bunların başarısı hepimizin başarısı, hepsini kutluyor, diğer sporcu kardeşlerimiz içinde bu başarının bir örnek olmasını diliyorum. "diye konuştu.

Sarıçam Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı'ndan Başkan Uludağ'a Ziyaret

Bilal Uludağ, Hentbol, Sarıçam, Uludağ, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Sarıçam Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı'ndan Başkan Uludağ'a Ziyaret - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Esra Erol'un programında aile faciası: Oğlum, babasını öldürdü 11:34 Esra Erol'un programında aile faciası: Oğlum, babasını öldürdü Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı 11:24 Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var 11:22 Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var
Fare istilasından kurtulamayan Avustralya, yeni bir felaketle karşı karşıya! Her yeri örümcek ağı sardı 10:55 Fare istilasından kurtulamayan Avustralya, yeni bir felaketle karşı karşıya! Her yeri örümcek ağı sardı Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor 10:13 Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi 09:50 Ronaldo, tek hareketiyle Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi
Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu 09:10 Haiti Milli Takım kalecisinin kendi kalesine attığı garip gol sosyal medyada gündem oldu Saadet Partisi, Oğuzhan Asiltürk'ün kongre hamlesine itiraz etti: Karamollaoğlu öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz 07:18 Saadet Partisi, Oğuzhan Asiltürk'ün kongre hamlesine itiraz etti: Karamollaoğlu öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz

Son Dakika Haberleri
11:33 Esra Erol'un programında aile faciası: Oğlum, babasını öldürdü
11:33 EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor
11:24 Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı
11:23 KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı
11:23 Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı
11:22 Akşener, Erdoğan'ın tek tercüman ile gerçekleştirdiği Biden görüşmesine tepki gösterdi: Milletimizin ne olup bittiğini bilmeye hakkı var
11:05 Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor
10:55 Fare istilasından kurtulamayan Avustralya, yeni bir felaketle karşı karşıya! Her yeri örümcek ağı sardı
10:12 Son Dakika: Soma maden faciası davasında karar! İşletme sahibi Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı
10:12 Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lular ekim ayında emekli olabiliyor
EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor EVKUR'un çalışanlarına aşı baskısı yaptığı iddia edildi, sosyal medya ayağa kalktı! Tepki yağıyor         
11:34
KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı KPSS'de Türkiye 25'incisi olan genç dolandırıldı! Çöp toplayarak biriktirdiği 40 bin lirasını kaptırdı         
11:24
Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı Vatandaşlar yılan sanıp ekiplere haber verdi! Oluklu kertenkele panik yaşattı         
11:23
Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor Marmara'yı katletmişti! Deniz salyası şimdi de Akdeniz'de görülüyor         
11:05
CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır CHP, Sedat Peker'in İş Bankası iddiasının ardından harekete geçti: Derhal görevden alınmalıdır         
10:17
Son Dakika: Soma maden faciası davasında karar! İşletme sahibi Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı Son Dakika: Soma maden faciası davasında karar! İşletme sahibi Can Gürkan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı         
10:13
Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım Mehmet Ali Erbil'i tecavüzle suçlayan Seda Sayan'ı, Seren Serengil topa tuttu: Daha fazla laf ederse tapeleri yayınlarım         
09:18
Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi Ayakkabı giyerken belindeki tabancası ateş alan eski AK Partili İlçe Başkanı yaşamını yitirdi         
08:17
Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı Mehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'ın tecavüz suçlamasına zehir zemberek cevap: Bu iftira yakışmadı         
23:48
Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü Cüneyt Çakır'ın verdiği karar sonrası Cristiano Ronaldo çılgına döndü         
23:04
Seçkin Piriler'den olay paylaşım! Üstsüz zannedildi gerçek sonradan anlaşıldı Seçkin Piriler'den olay paylaşım! Üstsüz zannedildi gerçek sonradan anlaşıldı         
22:03
Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu         
20:28
10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti         
19:25
Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek         
19:01
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor         
16:57
Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti         
16:47
1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2021 11:46:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarıçam Belediye Spor Kulübü Hentbol Takımı'ndan Başkan Uludağ'a Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement