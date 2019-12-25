Sarıçam Belediyesi etkili olan sağanak nedeniyle kriz masası oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıçam Belediyesi etkili olan sağanak nedeniyle kriz masası oluşturdu - Son Dakika

Sarıçam Belediyesi etkili olan sağanak nedeniyle kriz masası oluşturdu

6 saat önce

Sarıçam Belediyesi, kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle yaşanabilecek sorunlara anında müdahale için kriz masası oluşturdu.

Sarıçam Belediyesi etkili olan sağanak nedeniyle kriz masası oluşturdu, System.String[]

Sarıçam Belediyesi, kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle yaşanabilecek sorunlara anında müdahale için kriz masası oluşturdu.

Belediye Başkanı Bilal Uludağ, yaptığı açıklamada, yaşanan olumsuz koşullardan vatandaşların etkilenmemesi için ekiplerin 24 saat görev başında olduğunu kaydetti.

Vatandaşların herhangi bir konuda ihtiyaç hissetmeleri halinde 4447223 numaralı Turkuaz Çağrı Merkezinden ve muhtarlar vasıtasıyla kendilerine ulaşabileceğini aktaran Uludağ, ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

Uludağ, ekiplerin afet durumuna karşı olası zararları en aza indirebilmek için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Yarın akşam saatlerine kadar yağışların devam etmesinin beklendiğini ifade eden Uludağ, vatandaşların sel, su baskınlarına karşı dikkatli olmasını istedi.

Sarıçam Belediyesi, Bilal Uludağ, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:28 Kaynak: AA
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