Sarıçam Belediyesi üreticilere 126 bin fide dağıttı

Adana merkez Sarıçam Belediyesi üreticilere 126 bin sebze fidesi dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele kapsamında Sarıçam Belediyesi bahçesi, Adnan Kahveci Bulvarı ve Dilek Atlığ Caddesinde fide üreticilere 66 bin domates, 30 bin patlıcan ve 30 bin biber fidesi dağıtımı tamamlandı.

Belediye Başkanı Bilal Uludağ, belediye olarak vatandaşlara her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de destek verdiklerini belirtti.

Yöreye özgü geleneksel ürünleri toprakla buluşturmak için gayret ettiklerini kaydeden Uludağ, "Fidelerin dağıtımıyla tam mevsiminde vatandaşlarımızın ihtiyacı giderilmiş olacak. 'Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz' demiştik. Birlikte üreteceğiz birlikte kalkınacağız ve bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Dağıttığımız fidelerin bol ve bereketli bir hasat getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.