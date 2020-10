Sarıçam Belediyesinden Azerbaycan'a bayraklı destek - Son Dakika

Adana'da Sarıçam Belediyesi, Azerbaycan'a destek amacıyla belediye binası ve Bayraklı Park'a Türk ve Azerbaycan bayrağı astı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Başkan Bilal Uludağ'ın talimatıyla, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyonlara destek vermek amacıyla belediye binası ve ilçe merkezinde birçok alana Türk bayrağının yanına Azerbaycan bayrağı da asıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Uludağ, ilçede Azerbaycan ve Türk bayraklarının birlikte dalgalandığını belirtti.

Uludağ, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bir millet iki devlet olarak, can Azerbaycan'ın her zaman yanındayız. Kardeşlerimize desteğimizi göstermek için belediye binamız ile Bayraklı Parkımıza Türk ve Azerbaycan bayrağı astık. Her zaman Azerbaycanlı kardeşlerimizin ve tüm mazlumların yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Ermenistan'ın, kardeş ülke Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Yüreğimiz, Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte atıyor. Hain saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."