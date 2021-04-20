Sarıçam'da SİMER sayesinde 5 bin 492 kişi iş buldu - Son Dakika

Sarıçam Belediyesi bünyesindeki Sarıçam İstihdam Merkezi (SİMER) tarafından yürütülen çalışmalarla 5 bin 492 kişi iş sahibi oldu.

Sarıçam Belediyesinden yapılan açıklamada, SİMER ile Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, İŞKUR ve Adana Organize Sanayi Bölgesi arasında yapılan protokol çerçevesinde iş arayan vatandaşlar ile iş verenler buluşturuluyor.

Belediye Başkanı Bilal Uludağ, belediye olarak işsizliğe karşı ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

SİMER'e müracaat edenlerin haftada iki defa belediyeye ait araçlarla talepte bulunan işletmelere götürerek işçi-işveren görüşmeleri sağlandığını ifade eden Uludağ, şu ana kadar 5 bin 492 kişinin iş sahibi olduğunu kaydetti.