Sarıçam'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye
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Karabük'ün genç bürokratlarından Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü Sekreteri Ferhat Sarıçam'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlamlı hediye.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:14 Kaynak: İHA
Karabük'ün genç bürokratlarından Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü Sekreteri Ferhat Sarıçam'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlamlı hediye.
Kendilerini kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hac sonrası zemzem, hurma ve Kabe örtüsü hediye eden Sarıçam, Karabüklülerin de selamını ileterek, " Cumhurbaşkanımız sağ olsun randevumuzu kabul edip bizleri onurlandırdı. Bizde kendilerine Karabükümüzün kendilerini çok özlediğini özellikle belirttim ve rabbimizden zamanlarını ve ömürlerini bereketlendirmesini dileyerek zemzem, hurma ve Kabe örtüsü hediye ettik" dedi. - KARABÜK
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