Son Dakika Haberleri: Sarıçam'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye
Son Dakika Güncel Sarıçam'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye

Sarıçam'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye

1 saat önce

Karabük'ün genç bürokratlarından Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü Sekreteri Ferhat Sarıçam'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlamlı hediye.

Sarıçam'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı hediye, System.String[]

Karabük'ün genç bürokratlarından Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü Sekreteri Ferhat Sarıçam'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlamlı hediye.


Kendilerini kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hac sonrası zemzem, hurma ve Kabe örtüsü hediye eden Sarıçam, Karabüklülerin de selamını ileterek, " Cumhurbaşkanımız sağ olsun randevumuzu kabul edip bizleri onurlandırdı. Bizde kendilerine Karabükümüzün kendilerini çok özlediğini özellikle belirttim ve rabbimizden zamanlarını ve ömürlerini bereketlendirmesini dileyerek zemzem, hurma ve Kabe örtüsü hediye ettik" dedi. - KARABÜK

Recep Tayyip Erdoğan, Demir Çelik, Karabük, Sarıçam, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 03:14 Kaynak: İHA
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