Son Dakika Haberleri: Sarıçam Deresi'nde hummalı temizlik çalışması
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Sarıçam Deresi'nde hummalı temizlik çalışması

1 saat önce

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sarıçam Deresi'ni periyodik olarak temizleyeceklerini fakat vatandaşlardan da dereye atık ve çöp atılmaması konusunda duyarlılık beklediklerini söyledi.

Sarıçam Deresi'nde hummalı temizlik çalışması, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sarıçam Deresi'ni periyodik olarak temizleyeceklerini fakat vatandaşlardan da dereye atık ve çöp atılmaması konusunda duyarlılık beklediklerini söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlı ile Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Sarıçam Deresi'nde koordineli olarak temizlik çalışması başlattı. Sıfır temizlik olarak adlandırılan, çevre ve iç temizlik çalışması 1 hafta sürecek ve yılın belirli zamanlarında tekrarlanacak.

Sarıçam Deresi Madama ve Ulubatlı Hasan Mevkiinde başlayan temizlik çalışmaları, derenin D-400'e kadar olan bölümünde devam edecek. Temizlik çalışmasının hemen ardından, derede vektöre karşı ilaçlama gerçekleştirilecek.

Temizlik çalışmalarını denetleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, dereye atık ve çöp atılmaması konusunda vatandaşlardan duyarlı olmalarını istedi.

"Halkımızla birlikte temiz tutacağız"

Başkan Zeydan Karalar, ekiplerin hummalı bir temizlik çalışması başlattıklarını vurgulayarak, "Olağanüstü kirli bir su geliyor. Sık sık temizlenmesine rağmen koku yapıyor. Pislik ve çöp atılıyor buraya maalesef. Derelerden gelen pislikler var, tarla suları var. Bütün bunların birleşmesi, yaz mevsimi olması nedeniyle de sorunu artırıyor. Bu durum koku üretiyor, sinek üretiyor. Dereden pislik akması her açıdan olumsuz. Vatandaşlarımızın da Sarıçam Deresi'yle ilgili duyarlı olması, çöplerini buraya atmaması gerekiyor. Tabii ki biz bugün olduğu gibi sık sık temizleyeceğiz. Vatandaşlarımızın, yaşadıkları yerin temiz tutulmasıyla ilgili, atıklarını Sarıçam Deresi'ne atmaması noktasında hassasiyet göstermesi çok önemli. Herkes kapısının önünü temizlerse, şehrimizdeki temizlik sorunu en aza iner. Biz dereye çeşitli noktalardan karışan zehirli atıkları engelledik. İnsanlarımızın pislik atmaması durumunda, derenin temiz kalması mümkün" dedi. - ADANA
Zeydan Karalar, Sarıçam, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:25 Kaynak: İHA
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