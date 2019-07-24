Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık
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Adana'da 28 Temmuz Pazar günü yapılacak olan 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgi Testi (ÖABT) Sınavı dolayısıyla Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.
Adana Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:05 Kaynak: İHA
'da 28 Temmuz Pazar günü yapılacak olan 2019- KPSS
Öğretmenlik Alan Bilgi Testi (ÖABT) Sınavı dolayısıyla Sarıçam
İlçe Nüfus Müdürlüğü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak. Adana Valiliği
'nden yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz Pazar günü yapılacak olan 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgi Testi Sınavı dolayısıyla sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya TC kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü açık olacak.
Adaylar, 07: 00-10: 00 saatleri arasında işlemlerini yapabilecek. - ADANA
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