Son Dakika Haberleri: Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık
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Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık

1 saat önce

Adana'da 28 Temmuz Pazar günü yapılacak olan 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgi Testi (ÖABT) Sınavı dolayısıyla Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.

Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık, System.String[]
Adana'da 28 Temmuz Pazar günü yapılacak olan 2019- KPSS Öğretmenlik Alan Bilgi Testi (ÖABT) Sınavı dolayısıyla Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz Pazar günü yapılacak olan 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgi Testi Sınavı dolayısıyla sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya TC kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü açık olacak.

Adaylar, 07: 00-10: 00 saatleri arasında işlemlerini yapabilecek. - ADANA
Sarıçam, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 10:05 Kaynak: İHA
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