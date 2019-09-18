Son Dakika Haberleri: Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık
Son Dakika Güncel Haber

Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık

1 saat önce

Adana'da, 22 Eylül Pazar günü yapılacak 2019-ALES/2 sınavı dolayısıyla Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü açık tutulacak.

Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık, System.String[]

Adana'da, 22 Eylül Pazar günü yapılacak 2019-ALES/2 sınavı dolayısıyla Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü açık tutulacak.


Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül Pazar günü yapılacak olan 2019-ALES/2 sınavına katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya TC kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için Sarıçam İlçe Nüfus müdürlüğü 07: 00-10: 00 saatleri arasında açık tutulacak. - ADANA

Sarıçam, Eylül, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur eşleşmeleri belli oldu
Günlük burç yorumları 18 Eylül 2019 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Denizi kirleten gemilere 14 milyon lira ceza kesildi Aile boyu hırsızlık! Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 12:45:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]