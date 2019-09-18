Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık
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Adana'da, 22 Eylül Pazar günü yapılacak 2019-ALES/2 sınavı dolayısıyla Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü açık tutulacak.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:20 Kaynak: İHA
Adana'da, 22 Eylül Pazar günü yapılacak 2019-ALES/2 sınavı dolayısıyla Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü açık tutulacak.
Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 22 Eylül Pazar günü yapılacak olan 2019-ALES/2 sınavına katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya TC kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için Sarıçam İlçe Nüfus müdürlüğü 07: 00-10: 00 saatleri arasında açık tutulacak. - ADANA
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