Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık
6 saat önce
Adana'da 1 Aralık Pazar günü yapılacak olan 2019-YDS/3 sınavı dolayısıyla Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:54 Kaynak: İHA
Adana'da 1 Aralık Pazar günü yapılacak olan 2019-YDS/3 sınavı dolayısıyla Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.
Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Aralık Pazar günü yapılacak olan 2019-YDS/3 sınavına katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07: 00-10: 00 saatleri arasında açık tutulacak. - ADANA
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