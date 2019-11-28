Son Dakika Haberleri: Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık
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Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık

6 saat önce

Adana'da 1 Aralık Pazar günü yapılacak olan 2019-YDS/3 sınavı dolayısıyla Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.

Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık, System.String[]

Adana'da 1 Aralık Pazar günü yapılacak olan 2019-YDS/3 sınavı dolayısıyla Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.


Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 1 Aralık Pazar günü yapılacak olan 2019-YDS/3 sınavına katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07: 00-10: 00 saatleri arasında açık tutulacak. - ADANA

Sarıçam, Aralık, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:54 Kaynak: İHA
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