Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık

Adana'da 14 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan 2019-İSG 2. Dönem Sınavı dolayısıyla Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.



Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 14 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan 2019-İSG 2. Dönem Sınavına katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya TC kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07: 00-10: 00 saatleri arasında açık tutulacak. - ADANA