Son Dakika Haberleri: Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık
Son Dakika Güncel Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık - Son Dakika

Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık

6 saat önce

Adana'da 14 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan 2019-İSG 2. Dönem Sınavı dolayısıyla Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.

Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık, System.String[]

Adana'da 14 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan 2019-İSG 2. Dönem Sınavı dolayısıyla Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.


Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 14 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan 2019-İSG 2. Dönem Sınavına katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya TC kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07: 00-10: 00 saatleri arasında açık tutulacak. - ADANA

Sarıçam, Aralık, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:33 Kaynak: İHA
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