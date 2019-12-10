Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar günü açık
6 saat önce
Adana'da 14 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan 2019-İSG 2. Dönem Sınavı dolayısıyla Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:33 Kaynak: İHA
Adana'da 14 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan 2019-İSG 2. Dönem Sınavı dolayısıyla Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.
Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 14 Aralık Cumartesi günü yapılacak olan 2019-İSG 2. Dönem Sınavına katılacak adaylardan nüfus cüzdanı veya TC kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07: 00-10: 00 saatleri arasında açık tutulacak. - ADANA
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