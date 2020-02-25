Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü pazar günü açık - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü pazar günü açık - Son Dakika

Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü pazar günü açık

6 saat önce

Adana'da 1 Mart Pazar günü yapılacak olan 2020-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (2020-YÖKDİL/1) Sınavı dolayısıyla Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.

Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü pazar günü açık, System.String[]

Adana'da 1 Mart Pazar günü yapılacak olan 2020-Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (2020-YÖKDİL/1) Sınavı dolayısıyla Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak.


Adana Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, nüfus cüzdanını veya T.C. kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkartmak isteyen adaylar için "Sınava Giriş Belgesi" ile iki fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak fotoğraflı "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü 1 Mart 2020 Pazar günü, 07: 00 ile 10: 00 saatleri arasında açık bulundurulacak. - ADANA

Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:17 Kaynak: İHA
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