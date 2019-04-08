Sarıçam Nüfus Müdürlüğü Dib-Mbtsts İçin Cumartesi Günü Açık
43 dakika önce
Adana'da, 13 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan 2019 DİB-MBTST sınavı dolayısıyla Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün 11.00 ile 14.30 saatleri arasında açık olacağı duyuruldu.
Adana
'da, 13 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan 2019 DİB-MBTST sınavı dolayısıyla Sarıçam
İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün 11.00 ile 14.30 saatleri arasında açık olacağı duyuruldu. Adana Valiliği
'nden yapılan açıklamaya göre 13 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı
Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBTSTS) dolayısıyla sınava katılacak olan adaylardan nüfus cüzdanı veya kimlik kartlarını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü açık olacak.
Adaylar, 11.00 ile 14.30 saatleri arasında işlemlerini yapabilecek. - ADANA
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:51 Kaynak: İHA
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