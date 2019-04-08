Son Dakika Haberleri: Sarıçam Nüfus Müdürlüğü Dib-Mbtsts İçin Cumartesi Günü Açık

Sarıçam Nüfus Müdürlüğü Dib-Mbtsts İçin Cumartesi Günü Açık

43 dakika önce

Adana'da, 13 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan 2019 DİB-MBTST sınavı dolayısıyla Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün 11.00 ile 14.30 saatleri arasında açık olacağı duyuruldu.

Sarıçam Nüfus Müdürlüğü Dib-Mbtsts İçin Cumartesi Günü Açık, System.String[]
Adana'da, 13 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan 2019 DİB-MBTST sınavı dolayısıyla Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün 11.00 ile 14.30 saatleri arasında açık olacağı duyuruldu.

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 13 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBTSTS) dolayısıyla sınava katılacak olan adaylardan nüfus cüzdanı veya kimlik kartlarını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenler için Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü açık olacak.

Adaylar, 11.00 ile 14.30 saatleri arasında işlemlerini yapabilecek. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:51 Kaynak: İHA

Adana, Sarıçam, Güncel
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