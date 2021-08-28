Son dakika haberi: Sarıçam ormanları "emniyet yolları" ile yangına karşı artık daha güvende - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinden başlayarak kuzeyde Erzurum'un Şenkaya sırtları ve güneyde Aras Vadisi arasında kalan Süphan Dağı çevresindeki bölgedeki sarıçam ormanlarında yangın emniyet yolları yapılıyor.

Bozayı, vaşak, kurt, tilki gibi birçok yabani hayvanın da evi konumundaki sarıçam ormanlarında, olası yangınlara ekiplerin hızlı müdahalesi ve yangının yayılmasının engellenmesi için orman yolu genişletmesi ve "emniyet yolu" çalışması yürütülüyor.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü personeli de 7/24 esasıyla sahada görev yaparak ormanı gözetliyor.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, AA muhabirine, ormanların yalnız başına ağaçlardan ibaret olmadığını söyledi.

Ormanların yaban hayatına da ev sahipliği yaptığına ve birçok canlının burada yaşam sürdüğüne işaret eden Ayatay, şöyle konuştu:

"Son günlerde ülkemizin çeşitli noktalarına iklim değişiklikleriyle birlikte hava sıcaklığında yükselme ve nemin düşmesi orman yangınlarında olumsuz bir etken oluşturmakta ve yangın riskini artırmaktadır. Orman yangınlarında Orman Genel Müdürlüğünün stratejisi, öncelikle orman yangınlarının çıkmasını önlemektir. Bu manada orman yakınlarında olan insanlarımızı bilinçlendirmek, özellikle yaz aylarında piknik ve mesire yerlerinin dışında risk oluşturan alanlarda kesinlikle ateş yakmamalarıdır."

Ayatay, orman yangınlarını önlemek için çalışmalar yaptıklarını belirterek, yol kenarlarında, ormanların sıkışık alanlarında oluşacak yangın yükünü azaltmak için bakım çalışmaları da yürüttüklerini dile getirdi.

"Emniyet yolları yaparak orman yollarını genişletiyoruz"

Bakım yapılmayan ormanlarda yangın riskinin arttığını vurgulayan Ayatay, "Yangın emniyet yolları yapıyoruz, orman yollarını genişletiyoruz. Karşı tarafa sıçramasın diye özellikle yol kenarlarını açarak müdahale ediyoruz." diye konuştu.

Tedbirlere rağmen olası orman yangınlarına karşı da tüm ekiplerin ekipmanlarıyla hazır olduğunu vurgulayan Ayatay, şunları kaydetti:

"Mesela bütün tedbirleri aldık ve yangın çıktı. Önleme tedbirlerimizin içinde iş gücümüz, teknik personelimiz, iş makinelerimiz vardır. Bölge müdürlüğümüze bağlı 10 işletme müdürlüğümüzde 10 arasöz, yangın su tankeri, ilk müdahale araçları var. Genel müdürlüğümüzün stratejisi olarak yangın çıktığı zaman erken ve etkin müdahale ediyoruz. Yangına büyümeden müdahale ederseniz, başarınız daha da artacaktır. Dolayısıyla yangın alanını daha kontrol halde tutar ve yangını büyütmezsiniz."

Ayatay, yangınlarda zarar gören yerleri ise eski haline döndürmek için ağaçlandırma çalışmaları yaptıklarını sözlerine ekledi.