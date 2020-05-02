Sarıçam ormanlarında karla mücadele çalışması mayıs ayında da sürüyor - Son Dakika

Kış mevsiminin uzun sürdüğü ve çetin geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, mayıs ayında da karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler, karla kaplı orman yollarını açmak için hummalı çalışma yürütüyor. Ekipler, Sarıkamış Orman İşletme Şeflerinden Metin Saraç'ın koordinesinde 2 bin 300 rakımlı Taş Ocakları mevkisinde karla kaplı yolları açıyor. Ağaçların bakım çalışmalarını bu yolları kullanarak yapan ekipler, olası orman yangınlarına müdahalede herhangi bir aksaklık yaşanmaması için yolları şimdiden kardan temizliyor.

Bir yanı kar, bir yanı bahar

İlkbaharın gelmesiyle bir yanda doğanın canlandığı ilçede, diğer yanda da kıştan kalma günler yaşanıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçedeki eşsiz sarıçam ormanlarının canlanan doğası ile beyaz kar örtüsünün bütünleşmesi güzel manzaralar da oluşturdu.

Sarıkamış Orman İşletme Müdürü Ömer Abak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, orman içerisinde koruma, bakım, gençleştirme gibi faaliyetlerin başlaması için yolların açık olması gerektiğini söyledi.

İlçede rakımın yüksek olması, kış mevsiminin uzun sürmesinden dolayı faaliyetlerin diğer yerlere göre geç başladığını ifade eden Abak, "Gördüğünüz gibi halen ormanlarımız karla kaplı, dolayısıyla orman yollarımızı açmamız lazım. Ormancılık faaliyetlerimizi yürütmemiz açısından çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

Abak, orman faaliyetlerine başlamak için yolları açmak zorunda kaldıklarını ve bahar ayında da karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak şunları söyledi:

"Yaklaşık 200-300 kilometrelik yol ağını açmamız gerekiyor. Yoksa ormancılık faaliyetlerimizi sürdüremeyeceğiz. Rakımın yüksek olması ve ormanların gölge yapması sebebiyle hala orman yollarımız karla kaplı ve orman içine ulaşımımız yok. Bunun için çalışmalarımızı yoğun sürdürüyoruz."

Abak, yolların tamamen açılmasıyla ekiplerle orman bakım ve gençleştirme çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti.