Kavak Belediyesi İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, belediye bünyesinde görev yapan personel ile 2022 yılı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda bir araya geldi.

Sarıcaoğlu, Kardelen Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, özverili çalışmalardan dolayı belediye personeline teşekkür etti.

İmkanları kapsamında halka en iyi hizmetin nasıl verilebileceği ve mesai saatleri içinde dikkat edilmesi gereken konularda personele tavsiyelerde bulunan Sarıcaoğlu, "Hep birlikte daha modern ve daha yaşanabilir bir Kavak için çalışıyoruz. Unutmayın ki ilçemiz için kurduğumuz tüm hayallerimizi birlikte hayata geçiriyoruz." dedi.

Yeni yıl itibarıyla personel maaşlarını ilave zamlar vererek günümüz şartlarına uyarladıklarını anlatan Sarıcaoğlu, "Saat ve zaman ayrımı yapmadan gece gündüz ilçemiz için hizmet eden çalışanlarımızı imkanlarımız ölçüsünde ekonomik açıdan rahatlatmak istedik. Hayırlı uğurlu olsun, güzel günlerde harcasınlar." ifadesini kullandı.

Halka daha iyi hizmet sunmayı hedeflediklerini belirten ve personelin de buna göre davranmasını isteyen Sarıcaoğlu, şöyle konuştu:

"Hep birlikte içinde yaşadığımız ilçemiz için büyük hayallerimiz, projelerimiz var. Bu hayalimizin başında da Kavak'ı sadece Samsun'un değil, Türkiye'nin yıldızı haline getirmek geliyor. Tüm bunları sizlerle birlikte hayata geçiriyoruz. Kavak'ta görevde olduğumuz süre içinde çok büyük işler gerçekleştirdik. 91 mahallemizin her sokağında hizmetimiz, faaliyetlerimiz ve izlerimiz var. Bunları beraber gerçekleştiriyoruz. Bir yılı daha geride bıraktık. 8 yıla yakın süredir birlikte çalışıyoruz. Hepinizi kutluyorum ve sizlerle çalışmanın mutluluğunu yaşadığımı ifade etmek istiyorum."

Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Ayyıldız ile birim müdürleri de katıldı.