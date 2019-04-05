Son Dakika Haberleri: Sarıcaoğlu: "Herkesin Başkanıyım"

Sarıcaoğlu: "Herkesin Başkanıyım"

51 dakika önce

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "İlçemize çağ atlatacak projelerimize startı veriyoruz" dedi.

Sarıcaoğlu:
Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "İlçemize çağ atlatacak projelerimize startı veriyoruz" dedi.

31 Mart'ta yeniden Kavak Belediye Başkanı seçilen İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakime Gizem Ergül'den mazbatasını teslim aldı. Sarıcaoğlu, "Hiç kimseyi ötekileştirmeden canla başla ilçeme hizmet edeceğim" diye konuştu.

Daha sonra yeni meclis üyeleri ile toplu fotoğraf çektiren Sarıcaoğlu, yeni dönemde hizmete girecek projelerle ilçesine değişim yaşatacağını belirtti. Sarıcaoğlu, "Geride bıraktığımız beş yıllık zaman dilimi içinde ilçemiz Cumhuriyet tarihinde aldığından çok daha fazla yatırım ve hizmete ulaşarak modern bir kent haline geldi. Şimdi aldığımız bu mazbata ile ilçemizde de yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir sayfa açılıyor. Kavak için hazırladığımız onlarca devasa projemiz var. ve bunlar en kısa zamanda sırasıyla bularak ilçemizi çok daha yukarılara sıçratacaktır. Bu yeni görev dönemim içinde de bugüne kadar olduğu gibi herkesin ve her kesimin başkanı olarak hiç kimseyi ayrıştırmadan hizmetlerimize tüm hızımızla devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 06:18 Kaynak: İHA

İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak, Politika
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