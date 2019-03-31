Sarıcaoğlu: "Kavak İçin Hayırlı Olsun"
31 dakika önce
Cumhur İttifakı AK Parti Kavak Belediye Başkan Adayı İbrahim Sarıcaoğlu, oyunu Yaşardoğu İlköğretim Okulu'nda kullandı.
Cumhur İttifakı AK Parti Kavak
Belediye Başkan Adayı İbrahim Sarıcaoğlu
, oyunu Yaşardoğu İlköğretim Okulu'nda kullandı.
Cumhur İttifakı AK Parti Kavak Belediye Başkan Adayı İbrahim Sarıcaoğlu, 31 Mart yerel seçimleri için oyunu Yaşardoğu Mahallesi'nde bulunan Yaşardoğu İlköğretim Okulu'nda 1095 numaralı sandıkta kullandı. Sabah
erken saatte yanında eşi ve oğlu ile birlikte oy kullanacağı sandık başına gelen İbrahim Sarıcaoğlu, görevlilerle tek tek tokalaşacak başarı dileklerini ilettikten sonra girdiği kabinde tercihini yaptı. Sarıcaoğlu, yaptığı açıklamada, "Bugün daha gelişmiş ve hizmetten yana bir Kavak için oyumuzu kullandık. Her ne olursa olsun sandıktan çıkacak sonuç ülkemiz ve ilçemiz için hayırlı, uğurlu olsun. Bu bir hizmet yarışı Yüce yaradan ne derse o olur. Sonuçta tüm adaylar olarak hepimizin hedefi ve amacı insanlarımıza daha fazla hizmet getirmek" dedi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:20 Kaynak: İHA
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