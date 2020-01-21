Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "İlçemde işsizlikle mücadelem görevde olduğum sürece devam edecek" dedi.



İlçe kadınlarının ürettikleri tekstil ürünleri ile dünya pazarlarına hitap eden bir tekstil fabrikasını eşi Narin Sarıcaoğlu ile ziyaret eden Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, imalatta çalışan kadın işçiler ile bir araya geldi. Kadın işçilerin isteklerini dinleyen Sarıcaoğlu, "Onlar sürekli çalıştıkları için bize gelemiyorlar. Onun için bizde eşimle onların ayağına giderek bizden taleplerini öğrenmek istedik" şeklinde konuştu.



Fabrika Müdürü Necmi Yıldırım'ın da eşlik ettiği ziyarette konuşan Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak'ta istihdam ağırlıklı bir firmaya sahip olmalarının kendileri için büyük bir kazanım olduğunu söyledi. Fabrikanın daha fazla istihdam sağlaması için Belediye'ye ait Şantiye binasını da kendilerine tahsis ettiklerini ifade eden Sarıcaoğlu, şöyle konuştu:



"Fabrikamızın daha fazla üretim yapım milli ekonomiye katkı vermesi ve ilçemde daha fazla istihdam sağlaması için şehir içindeki Belediyemize ait Şantiye binamızı kendilerine tahsis ettik. Biz şantiye işini nerede olsa yaparız. Bizim için önemli olan insanlarımız iş sahibi olmalarıdır. Şimdi verdiğimiz bu yerle birlikte yüzlerce insanımız daha, iş imkanına kavuşacak. Firma da biran önce üretime geçmek için hızlı bir biçimde düzenleme çalışmaları yapıyorlar. Çok yakın bir zamanda onlarca haneye daha mutluluk getirmenin heyecanı içindeyiz. Başkanı olduğum ilçede işsizlikle mücadelem görevde olduğum sürece devam edecek" diye konuştu. - SAMSUN