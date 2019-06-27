Son Dakika Haberleri: Sarıcaoğlu: "Mutlu ve güçlü Kavak için çalışıyoruz"
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Sarıcaoğlu: "Mutlu ve güçlü Kavak için çalışıyoruz"

1 saat önce

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Biz insanı mutlu, ekonomisi güçlü bir Kavak istiyor, onun için çalışıyoruz" dedi.

Sarıcaoğlu:
Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Biz insanı mutlu, ekonomisi güçlü bir Kavak istiyor, onun için çalışıyoruz" dedi.

Hayalindeki ilçeyi gerçekleştirmek için 2014 yılında çıktığı hizmet yolculuğunun aynı şevk ve heyecan ile sürdüğünü ifade eden Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Bizim tüm çabamız ve çalışmamız insanı mutlu, ekonomisi güçlü, sorunlarını yenmiş bir kent oluşturmaktır ve bu hayalimizden asla taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

Belediye birim amirleri ile Çivril Mahallesi'ni ziyaret ederek semt sakinleri ile bir araya gelen Sarıcaoğlu, mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini alarak yeni projeleri hakkında bilgi aktarımında bulundu. Mahalle Muhtarı İrfan Özenç, Dernek Başkanı Murat Tuncel ve çok sayıda vatandaşın katıldığı sohbette konuşan Sarıcaoğlu, önümüzdeki beş yıl için tüm dikkatlerini ilçeyi daha ileri noktalara taşıyacak projelerin hayat bulması üzerine yoğunlaştırdıklarını söyledi. Çivril'in yol sorununun kısa zamanda çözüm bulacağını ifade eden Sarıcaoğlu, ev yapmak isteyenlere de ücretsiz proje desteği sunduklarını belirterek bundan istifade edilmesini istedi.

"Yatırımcının ilgisini çektik"

Samsun'un örnek bir ilçesini ortaya çıkartma çabası içinde olduklarını kaydeden Sarıcaoğlu, ilçeye kazandırdıkları yatırımlardan da söz ederek büyük emek isteyen çalışmalarla yatırımcının ilgisini bölgeye çekmeyi başardıklarını ve yüzlerce bölge gencine iş olanağı sağlayan onlarca sanayi tesisini Kavak'a kazandırdıklarını dile getirdi.

"Her zaman yanınızdayım"

Kapısının tüm vatandaşlara her zaman açık olduğunu belirterek bir kardeş ve ağabey olarak görülmesini isteyen Sarıcaoğlu, "Bir kardeşiniz, ağabeyiniz olarak sizlere kapımız her zaman sonuna kadar açık. Günün her saatinde bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bizler insanı mutlu, ekonomisi güçlü bir Kavak istiyor, çalışmamızı bu hedef doğrultusunda yapıyoruz. Son beş yılda 526 milyon liralık yatırımlarla adeta kimlik değiştiren ilçemiz. Bugün, her alanda büyüme içinde. Bundan sonra da sizlerle el ele hayat bulacak yeni projelerimizle daha güzel bir ilçeyi birlikte inşa edeceğiz " şeklinde konuştu. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:24 Kaynak: İHA
Samsun, Çivril, İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak, Güncel
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