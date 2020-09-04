Sarıcaoğlu: "Şehir konforunu köye taşımalıyız" - Son Dakika

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "İlçemizde ulaşım sorun olmaktan çıkacak" dedi.

Büyükşehir ve Kavak Belediye ekiplerince ilçe mahallelerinde devam eden yol çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Büyükşehir ve İlçe Belediyemiz birleştirdikleri güçleri ile çok yakın zamanda Kavak'ta yol ve ulaşım sorununu tümüyle çözmüş olacak" diye konuştu.

Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Onur Bakır, MHP İlçe Başkanı Cahit Kamber, Kavak Muhtarlar Derneği Başkanı Kasım Kayhan, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Kavak Şube Müdürü Buğra Usta, Belediye Meclis Üyeleri ile ilçede devam eden asfalt yol ve taş duvar çalışmalarını yerinde inceledi.

Kayabaşı, Çukurbük ve Kayabaşı Medet Mahallelerini ziyaret eden Başkan Sarıcaoğlu, vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve taleplerini dinledi. Yapılan hizmetler hakkında bilgiler verdi. İlçe Belediyesi olarak Büyükşehirle birleştirdikleri güçleri ile vatandaşlara daha hızlı hizmet ulaştırdıklarını anlatan Başkan İbrahim Sarıcaoğlu,"Tüm derdimiz Büyükşehir Belediyemizle el ele vatandaşlarımıza hızlı, kaliteli ve sağlıklı hizmet ulaştırmak" şeklinde konuştu.

2020 yılı programı dahilinde yürütülen asfalt yol yapım çalışmalarında Eylül ayı itibarıyla 60 kilometreye ulaştıklarını ve şimdi Kavak'ta bir dönem içinde yapılan en fazla yol oranı ile rekora gittiklerini anlatan Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu, şöyle konuştu:

"Kavak'ta 2020 hedefimiz ilçemizde 75 kilometre yol yapımı idi. Ama hava koşulları da elverişli gidince ekiplerimiz şimdiden 60 kilometreye ulaştılar. Bundan sonra da durmak yok. Çalışma tempomuzu düşürmeden çalışmaya devam edeceğiz ve bu yıl 75 kilometre olan hedefimizi 100 kilometreye çıkardık. Bir yıl içinde de Kavak'ta 100 kilometre yol yapımı da ilçede rekor olacaktır. Sonuç olarak bir - iki yıl içinde Kavak'ta yol problemi olan hiçbir köyümüz kalmayacak."

Yaptıkları çalışmaları ile ilçe köylerinin noksanlıklarını gidererek geri dönüşler için cazip kılmak olduğunu kaydeden Kavak Belediye Başkanı Sarıcaoğlu, "Hızla gelişen ve kalkınan ülkemizde şehirlerimizdeki konforu köylerimize de taşımak zorundayız. Bunu başardığımız takdirde çeşitli vesilelerle dışarı göç eden hemşehrilerimizin memleketlerine köylerine olan dönüşümlerini daha hızlandırırız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN