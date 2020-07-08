Sarıçay Barajı'nda ilk kazma vuruldu - Son Dakika

Sarıçay Barajı'nda ilk kazma vuruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerine yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme-kullanma suyunu temin edecek olan Sarıçay Barajı'nda kret ulaşım yolu kazılarına başladığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerine yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme-kullanma suyunu temin edecek olan Sarıçay Barajı'nda kret ulaşım yolu kazılarına başladığını açıkladı.

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DSİ Aydın'ın mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Aydın ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadı.


Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen 'Gölsu Projesi' kapsamında Aydın'da nasibini aldı.


DSİ son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.


Sarıçay Barajı müjdesi geldi


Aydın'ın en önemli projelerinden birisi olan Söke Sarıçay Barajı'nda çalışmaların başladığını müjdeleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Bağarası ve Çalışlı Mahallelerin 1,5 kilometre güneyinde bulunan Sarıçay Deresi üzerine inşa edilmeye başlayan Sarıçay Barajımız, Silindirle Sıkıştırılmış Beton Dolgu tipinde olup, temelden 124,50 metre yüksekliğe ve 66 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olacaktır. Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerine yıllık 20 milyon 750 bin metreküp içme-kullanma suyunu temin edecek olan Sarıçay Barajı'nda kret ulaşım yolu kazılarına başlanmıştır. Sarıçay Barajı, Kuşadası, Söke ve bölge halkımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi. - AYDIN

Kaya Yıldız, Kuşadası, Aydın, Söke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:31 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sarıçay Barajı'nda ilk kazma vuruldu - Son Dakika
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