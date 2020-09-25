Sarıçay'daki binlerce kefal sürüsü merak uyandırdı - Son Dakika

Sarıçay'daki binlerce kefal sürüsü merak uyandırdı

Sarıçay'daki binlerce kefal sürüsü merak uyandırdı Çanakkale'yi ortadan ikiye bölen Sarıçay'da bugün sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşandı.

Sarıçay'daki binlerce kefal sürüsü merak uyandırdı

ÇANAKKALE - Çanakkale'yi ortadan ikiye bölen Sarıçay'da bugün sabah saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Binlerce kefal sürüsü su üzerinde görülünce vatandaşlar şaşırdı.

Çanakkale'yi ortadan ikiye bölen ve en büyük semt pazarı olan Cuma Pazarı'nın arka kısmında yaya köprüsü bulunan Sarıçay'da bugün ilginç bir olay yaşandı. Pazara gitmek için köprüyü kullanan vatandaşlar, Sarıçay'ın yüzeyinde binlerce kefal sürüsü gördü. O anları gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, o anları da cep telefonlarıyla kayıt altına aldılar. Bir süre daha su üstünde yüzen balıklar, daha sonra gözden kayboldu.

Sarıçay'daki binlerce kefal sürüsü merak uyandırdı
Sarıçay'daki binlerce kefal sürüsü merak uyandırdı
Sarıçay'daki binlerce kefal sürüsü merak uyandırdı
Sarıçay'daki binlerce kefal sürüsü merak uyandırdı

Çanakkale, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 14:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sarıçay'daki binlerce kefal sürüsü merak uyandırdı - Son Dakika

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