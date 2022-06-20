AK Parti'li Sarıeroğlu, Adana'da OSB Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'nde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, 2023 yolunda hem Türkiye'yi hem Adana'yı güzel hizmetlerle buluşturmaya devam etmek için yatırımları, projeleri ve çalışmaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sürdüreceklerini söyledi.

Sarıeroğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve diğer ilgililerin katıldığı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, kavşağın hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

AK Parti olarak iktidara geldikleri ilk günden itibaren özellikle ulaştırmayla alakalı konularda "Yol medeniyettir", "Gitmediğimiz, gidemediğimiz yer bizim değildir" düsturuyla politikalarını hayata geçirdiklerini anlatan Sarıeroğlu, Türkiye'nin dört bir yanını yollarla hava yollarıyla demir yollarıyla donattıklarını belirtti.

Sarıeroğlu, toplam 20 yıldır 10 milyar lirayı aşan bir yatırımla Adana'nın da hem ulaşım ağlarını daha da genişlettiklerini, demir yolu olmak üzere diğer konularla ilgili çok önemli çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Ulaşım ağının 1052 kilometreye ulaştığını dile getiren Sarıeroğlu, "431 kilometrelik bir bölünmüş yol ağına ulaşmış durumdayız. Diğer taraftan bu 10 milyar liralık yatırımımıza ek olarak şu anda devam eden 11 projemiz daha var. Bu 11 projenin de toplam yatırım bedeli yine 5 milyar lirayı geçmiş durumda. Bu bağlamda ben Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla bugüne kadar emek veren tüm kıymetli bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Adana olarak maalesef belediyecilik hizmetleri anlamında çok talihsiz bir dönemden geçiyoruz. Kayıp yıllarımızı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarıeroğlu, sadece yol anlamında değil, afetler döneminde de yine Bakan Karaismailoğlu'nun ne zaman arasalar hemen Adana'nın yardımına koştuğunu ve bütün imkanları seferber ettiğini bildirdi.

Açılışı yapılan kavşağın önemine değinen Sarıeroğlu, bu kavşağın OSB'nin gelişimini hızlandıracağını, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun can ve mal güvenliği açısından daha hassas bir noktaya gelmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Kavşağın yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"2023 yolunda hem Türkiye'mizi, hem Adana'mızı güzel hizmetlerle buluşturmaya devam etmek için doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, 84 milyon vatandaşımızın geleceğe huzurla bakmasını sağlayacak yatırımlarımızı, projelerimizi, çalışmalarımızı Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sürdüreceğiz. Bu bağlamda Adana bizim sevdamız, Adana'nın ihtiyaçlarını, taleplerini, eksikliklerini biliyoruz. Vatandaşlarımızın bizlerden beklentilerini çok iyi biliyoruz. Bu bağlamda 20 yıl nasıl var gücümüzle Adana için çalıştıysak inşallah vekillerimizle, teşkilatlarımızla, kabinemizle Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde bu çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Yol medeniyettir diyoruz. Ekonomiye, kalkınmaya gerçekten çok büyük katkıları var."

Diğer konuşmacılar

Adana Valisi Süleyman Elban da kavşağın yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, kavşağın OSB'nin gelişimine daha çok katkı sağlayacağını söyledi.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, Baklalı Köprülü Kavşağı'nın kentin ulaşım altyapısına güç katacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Ürettiği ve işlediği ürünlerin gelişmiş ulaşım ağıyla Anadolu'ya ve yurt dışına sevk eden şehrimizde gelişimini sürdüren Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nin otoyola yüksek standartlı bağlantısını sağlayacak olan Baklalı farklı seviyeli kavşağını hizmete açıyoruz. Bölgede hizmet veren mevcut Misis kavşağının OSB'ye uzaklığı nedeniyle inşa edilen Baklalı Köprülü Kavşağı, 53 metrelik iki köprünün yer aldığı, 485 metre uzunluğunda dönel adadan ve 2 bin 960 metre kavşak kollarından oluşmaktadır. Projenin ana iş kalemlerine baktığımızda 137 bin metreküp toprak hareketi, 6 bin 500 metreküp demirli beton, 766 ton betonarme demiri, 34 bin ton plentmiks temel ve alt temel ve 29 bin ton bütün sıcak kaplama nihayetinde trafik işaretlemeleri, oto korkuluklardan oluşmaktadır."

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi.

Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler daha sonra, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ile bir araya geldi.