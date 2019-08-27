Sarıeroğlu'nun babası vefat etti
7 dakika önce
AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun babası Şadi Sarıeroğlu (70) Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:58 Kaynak: AA
AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun babası Şadi Sarıeroğlu (70) Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Şadi Sarıeroğlu için bugün ikindi namazının ardından memleketi Adana'da cenaze töreni düzenlenecek.
Sarıeroğlu'nun cenazesi daha sonra Kabasakal Mahallesi mezarlığında defnedilecek.
Prof. Dr. Süleyman Pampal: Ankara depremi haberci değil, uyarıcı bir deprem Kod adını FETÖ lideri Gülen'in koyduğu kritik isim, MİT ve emniyetin operasyonuyla yakalandı Çuval dolusu para verip aldığı araç hayatını kabusa çevirdi Erkek arkadaşını bıçaklayıp yanında sigara içen kız sosyal medyada viral oldu