Son Dakika Haberleri: Sarıeroğlu'nun babası vefat etti
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Sarıeroğlu'nun babası vefat etti

7 dakika önce

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun babası Şadi Sarıeroğlu (70) Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Sarıeroğlu'nun babası vefat etti, System.String[]

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun babası Şadi Sarıeroğlu (70) Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Şadi Sarıeroğlu için bugün ikindi namazının ardından memleketi Adana'da cenaze töreni düzenlenecek.

Sarıeroğlu'nun cenazesi daha sonra Kabasakal Mahallesi mezarlığında defnedilecek.

Halkla İlişkiler, AK Parti, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:58 Kaynak: AA
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