Sarıeroğlu: "Ülkemize karşı kurulan tuzaklarda milletimizle birlikte ilk safta yer aldık"
30 dakika önce
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması Partililerle bayramlaşma görüntüsü ANKARA - Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde AK Parti Genel Merkezi'nde parti içi bayramlaşma töreni düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:51 Kaynak: AA
- AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu
'nun konuşması
Partililerle bayramlaşma görüntüsü
ANKARA - Ramazan Bayramı
'nın ikinci gününde AK Parti Genel Merkezi'nde parti içi bayramlaşma töreni düzenlendi. Bayramlaşma çerçevesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve beraberindeki teşkilat üyeleri partililerle bayramlaştı. (2)
Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu ile "ortak canlı yayın" açıklaması
AK Parti ile bayramlaşmaya çiçekle gelen tek parti İYİ Parti oldu
Binali Yıldırım adaşıyla karşılaştı, esprileri peş peşe sıraladı
İstanbul'da insan seli! Eminönü İskelesi'ne akın ettiler