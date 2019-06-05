Son Dakika Haberleri: Sarıeroğlu: "Ülkemize karşı kurulan tuzaklarda milletimizle birlikte ilk safta yer aldık"
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Sarıeroğlu: "Ülkemize karşı kurulan tuzaklarda milletimizle birlikte ilk safta yer aldık"

30 dakika önce

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması Partililerle bayramlaşma görüntüsü ANKARA - Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde AK Parti Genel Merkezi'nde parti içi bayramlaşma töreni düzenlendi.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu'nun konuşması
Partililerle bayramlaşma görüntüsü
ANKARA - Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde AK Parti Genel Merkezi'nde parti içi bayramlaşma töreni düzenlendi. Bayramlaşma çerçevesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve beraberindeki teşkilat üyeleri partililerle bayramlaştı. (2)
Sarıeroğlu: Ülkemize karşı kurulan tuzaklarda milletimizle birlikte ilk safta yer aldık
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:51 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Jülide Sarıeroğlu, AK Parti, Güncel
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