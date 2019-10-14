Son Dakika Haberleri: Sarıgerme'de 42 kiloluk Akya balığı görenleri şaşırttı
Son Dakika Güncel Sarıgerme'de 42 kiloluk Akya balığı görenleri şaşırttı

Sarıgerme'de 42 kiloluk Akya balığı görenleri şaşırttı

2 saat önce

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir balıkçı tarafından yakalanan 42 kiloluk Akya balığı vatandaşların ilgi odağı oldu.

Sarıgerme'de 42 kiloluk Akya balığı görenleri şaşırttı, System.String[]

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir balıkçı tarafından yakalanan 42 kiloluk Akya balığı vatandaşların ilgi odağı oldu.


Yaklaşık 20 yıldır balıkçılık yapan Ortacalı Minür Akkuş, Sarıgerme açıklarında avlanırken oltasına 42 kilo ağırlığında Akya balığı takıldı. Akkuş, uzun uğraşlar sonucu oltasına takılan balığı tekneye çekti. Teknede bulunanlar da balıkla hatıra fotoğrafı çektirdi.


Balıkçı Minür Akkuş; "20 yıldır amatör balıkçılık yapıyorum. Balığı yakalarken ki duygularım anlatılmaz. Çok heyecanlıydım. Balığı çıkarmak için bir saatin üzerinde uğraştığım. Sicim parmağımı kesti. Kaçıracağımdan korktum." dedi. - MUĞLA

Sarıgerme, Akkuş, Muğla, Akya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:07 Kaynak: İHA
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