Sarıgöl AK Parti Gençlik Kolları'nda 'Batuk' güven tazeledi - Son Dakika

AK Parti Sarıgöl İlçe Gençlik Kolları'nın 6. olağan kongresinde mevcut başkan Cavit Batuk güven tazeledi.

Sarıgöl Belediyesi Süleyman Demirel Kapalı Tuhafiye Pazarında gerçekleştirilen kongreye mevcut başkan Cavit Batuk'un tek listesi ile gidildi. Kongrede divan başkanlığına Hamza Onur Kara seçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan kongrede Batuk, delegelerin oylarıyla yeniden başkanlığa seçildi. Bir teşekkür konuşması yapan Batuk, "Bugün burada 6.kongremizde bana yine görev verdiniz. Teşekkür ederim. Biz gençler olarak liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi 'Durmak yok, yola devam' diyoruz. Ülkemizin kalkınması için biz gençlere büyük görevler düştüğünün farkındayız. Bu değerli hizmete bizler de Sarıgöl'den bir tuğla koyabilirsek mutlu oluruz. Durmadan yılmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kongreye, AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ataman Taydaş, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Nihat Demirci, ilçe yönetimi, delegeler ve partililer katıldı. - MANİSA