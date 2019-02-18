Sarıgöl Atatürk Gençlik Merkezi'nde MASMEK Kayıtları Başladı
4 dakika önce
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Atatürk Gençlik Merkezi'nde 1.Dönem Sanat ve Mesleki Eğitim Kurslarına kayıtlar başladı. Kurs kayıtlarının yıl boyunca devam edeceği belirtildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesinde faaliyetlerini sürdüren MASMEK, açtığı kurslarla Manisalıların kendilerini geliştirmelerini ve belli konularda uzmanlaşmalarına destek oluyor.
Bu kapsamda Sarıgöl Atatürk Gençlik Merkezi'nde verilen MASMEK Kurslarında 1.dönem kayıtları başladı. Sarıgöllü vatandaşlardan tarafından yoğun ilgi gören kurslara kayıtların yıl boyunca devam edeceği belirtildi. MASMEK Kurslarında 12 yaş üzeri her vatandaş, bilgisayar, İngilizce, el sanatları, halk oyunları, enstrüman ve birçok branşta kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Sarıgöl Atatürk Gençlik Merkezi'ndeki MASMEK Kurslarına kayıt için vesikalık fotoğraf ve kimlik fotokopisi gerekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:14 Kaynak: Bültenler
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