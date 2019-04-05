Sarıgöl Belediye Başkanı Selçuk Mazbatasını Aldı
1 saat önce
31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Cumhur İttifakının MHP'den Sarıgöl Belediye Başkan adayı olan ve seçimleri kazanan mevcut Belediye Başkanı Necati Selçuk düzenlenen törenle mazbatasını Sarıgöl İlçe Seçim Kurulu Başkanının elinden aldı.
31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde Cumhur İttifakının MHP
'den Sarıgöl
Belediye Başkan adayı olan ve seçimleri kazanan mevcut Belediye Başkanı Necati Selçuk
düzenlenen törenle mazbatasını Sarıgöl İlçe Seçim Kurulu Başkanının elinden aldı.
Sarıgöl Belediye önünde Sarıgöl AK Parti
İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, AK Parti Sarıgöl Kadın Kolları Başkanı Fergül Tatar
, Sarıgöl AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Cavit Batuk, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, MHP Sarıgöl İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevim Çakar, Ülkü Ocakları İlçe Başkanı Hakan Kuruca, Sarıgöl AK Parti eski ilçe başkanları İbrahim Kaya
, Muhammet Toy
ve partililer katıldı.
Sarıgöl İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törenle ikinci kez Sarıgöl Belediye Başkanı seçilen Necati Selçuk mazbatasını, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim İlkay Yavuz Kahyaoğlu'nun elinden aldı. Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'un eşi Nevra Selçuk da eşinin mazbata törenine katıldı. Törende belediye meclis üyesi seçilen isimlere de mazbataları verildi. Mazbatasını alarak 2. dönem için göreve başlayan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Sarıgöl halkına teşekkür ederim. İlçem için çalışmalarıma devam edeceğim." dedi. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:05 Kaynak: İHA
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