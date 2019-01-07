Sarıgöl Belediyesi Soğuk Havada Yiyecek Bulamayan Sokak Hayvanlarına Sahip Çıktı

Sarıgöl Belediyesi soğuk havada yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına sahip çıktı Kar yağışı altındaki ilçede sokak hayvanlarını unutmadılar Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belediye ekipleri tarafından kaplara su ve...

Sarıgöl Belediyesi soğuk havada yiyecek bulamayan sokak hayvanlarına sahip çıktı

Kar yağışı altındaki ilçede sokak hayvanlarını unutmadılar

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kar yağışı nedeniyle yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belediye ekipleri tarafından kaplara su ve yiyecek bırakılıyor



MANİSA - Manisa Sarıgöl Belediyesi Zabıta ekipleri, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek ve içecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin farklı noktalarına daha önceden yerleştirilen kaplara su ve yiyecek bırakarak sahip çıktı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarını unutmayan belediye ekipleri daha önce ilçenin farklı noktalarına yerleştirdikleri kaplara su ve yiyecek takviyesi yaparak zor şartlar altındaki hayvanlara sahip çıkarak vatandaşları da daha duyarlı olmaya davet etti.

Sarıgöl Belediyesi olarak ilçenin farklı noktalarına yatırdıkları kaplara su ve yiyecek koyarak sokak hayvanlarını karlı ve soğuk havalarda yalnız bırakmadıklarını kaydeden Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Kış aylarında sokaklarda yaşamlarını devam ettiren kedi ve köpeklerin ihtiyacı olan su ve yiyecekleri temin ederek belirli alanlardaki kaplara su ve yiyecek bırakarak can dostlarının su ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Çalışmalarımız devamlı olacak" dedi.

Sokak hayvanları için vatandaşların da daha duyarlı olmaları için ilçenin çeşitli yerlerine afişler asan belediye ekipleri, sokak hayvanlarına soğuk ve karlı havalarda da destek verilmesini istedi.



"Sert geçen kış şartlarında hayvanlarımız için yem ve su bırakıyoruz"

Sarıgöl Belediyesi Zabıta Memuru Ali Aktaş, "Yaşamakta olduğumuz bu dünyanın sadece biz insanlar için olmadığının farkındayız. Bu bağlamda bizler gibi aynı havayı teneffüs eden fakat bizler gibi dertlerini ve sıkıntılarını anlatamayan sokak hayvanlarının yanındayız. Bunun için daha önceden belirlemiş olduğumuz kimi noktalara sert geçen kış şartlarında hayvanlarımız için yem ve su bırakıyoruz. Bu çalışmalarımız bundan önce devam ettiği gibi bundan sonra da devam edecektir" diye konuştu.

İlçedeki çok sayıda hayvansever vatandaş da evlerin önlerine yiyecek ve su bırakarak soğuk havalarda sokak hayvanlarının beslenmelerini katkı sağlıyor.

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