Son Dakika Haberleri: Sarıgöl caddeleri göle döndü
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Sarıgöl caddeleri göle döndü

7 saat önce

Sarıgöl'de ikindi ezanından sonra gök gürültüsü ile başlayan yağmur ilerleyen saatlerde şiddetini arttırdı.

Sarıgöl caddeleri göle döndü, System.String[]
Sarıgöl'de ikindi ezanından sonra gök gürültüsü ile başlayan yağmur ilerleyen saatlerde şiddetini arttırdı. Şiddetli yağmur Sarıgöl caddelerini adeta göle çevirdi.

Şiddetli yağmur nedeniyle Sarıgöl Caddeleri adeta göle döndü. Sarıgöl Şehit Esin Akay Caddesindeki araçlar güçlükle ileryebildi.

Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan sel suları ilçede herhangi bir zarara yol açmadan çevre kurutma kanalına aktı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:16 Kaynak: İHA
Sarıgöl, Güncel
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