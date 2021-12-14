Sarıgöl Çanakçı'da minik öğrencilere su tasarrufunun önemi anlatıldı - Son Dakika

Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş'ın da yer aldığı ziyarette su kaynaklarının önemi ve korunmasına yönelik bilgiler minik öğrencilere sunum eşliğinde aktarıldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, gün geçtikçe tükenen su kaynaklarının korunması amacıyla hayata geçirdiği projesiyle ilçelerdeki kırsal mahallelerdeki çocuklara da ulaşıyor. Abone İşleri Dairesi Başkanlığınca bilinçli su tüketimini teşvik hedefiyle yürütülen Su Tasarrufu Eğitim Projesi, son olarak Sarıgöl ilçesine bağlı Çanakçı İlkokulu'ndaki öğrencilerle buluştu. Okul ziyaretinde Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, Şube Müdürlerinden Nedim Başer, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçarslan ve MASKİ İlçe Şefi Veli Toktaş da yer aldı. Okul Müdürü Gökhan Maraş ve sınıf öğretmeni Mustafa Korkmaz verilen eğitim için teşekkür etti. Renkli içeriklerle suyun tüm canlı yaşamı için önemini bir kez daha öğrenen çocuklar, sunum sonrasında dağıtılan hediyelerle de büyük sevinç yaşadılar.

"Geleceğe olan umudumuz daha da artıyor"

Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, su tasarrufu noktasında önemli bir projeye hayat verdiklerini belirterek, "Temiz su kaynaklarını korumak hepimizin en önemli görevidir. Bugün buraya sizlere suyun önemini anlatmaya geldik. 'Ağaç yaşken eğilir' diye çok güzel bir atasözümüz var. Su kaynaklarının korunması için geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızda bu konuda bir bilinç oluşturmak için çalışıyoruz. Su tasarrufu eğitimlerimiz ile özellikle ilkokul öğrencilerimize eğitimler veriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün öncülüğünde çok faydalı ve geleceğimiz için büyük öneme sahip bir projeye imza atıyoruz. Özellikle evlatlarımızın yüzünde gördüğüm pırıltı, geleceğe olan umudumuz daha da artıyor" dedi.