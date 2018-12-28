Son Dakika Haberleri: Sarıgöl Çevre-Kültür ve Dayanışma Derneğinden Mahallelere Ziyaret

Sarıgöl Çevre-Kültür ve Dayanışma Derneğinden Mahallelere Ziyaret

1 saat önce

Sarıgöl Çevre-Kültür ve Dayanışma Derneği, mahalle ziyaretlerine başladı.

Sarıgöl Çevre-Kültür ve Dayanışma Derneğinden Mahallelere Ziyaret, System.String[]
Sarıgöl Çevre-Kültür ve Dayanışma Derneği, mahalle ziyaretlerine başladı.

Dernek başkanı Derya Öztürk Aydın önderliğindeki ziyaretlere Emcelli Mahallesi'nden başlayan dernek üyeleri, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Ziyarette konuşan dernek başkanı Aydın, ilçenin doğal güzelliklerini korumak, bereketli topraklara sahip çıkmak, kültürel zenginliği tanıtmak için ziyaretlere başladıklarını belirterek, yapacakları faaliyetlerle Sarıgöl'ü yurt içinde ve dışında tanıtmayı hedeflediklerini söyledi.

Emcelli Mahallesi Muhtarı Akif Karadağ da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, mahallenin sosyal ve kültürel yapısı hakkında dernek üyelerine bilgi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:50 Kaynak: AA

Aydın, Sarıgöl, Güncel
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