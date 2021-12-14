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Sarıgöl Dadağlı Muhtarından Başkan Ergün'e Teşekkür - Son Dakika

Sarıgöl Dadağlı Muhtarından Başkan Ergün'e Teşekkür

14.12.2021 15:26
Sarıgöl Dadağlı Muhtarından Başkan Ergün'e Teşekkür

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Sarıgöl ilçesine bağlı Dadağlı Mahallesi Muhtarı İlyas Tosun'u ağırladı.

Mahallesinde yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkürlerini ileten Tosun, "Cengiz Başkanımız sağ olsun seçim dönemimizde verdiğimiz sözlerle ilgili her zaman yanımızda oldu. Sarıgöl'ümüze ve mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı memnunuz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Sarıgöl ilçesine bağlı Dadağlı Mahallesi Muhtarı İlyas Tosun'u ağırladı. Muhtarın ziyaretine Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçaslan da eşlik ederken, daire başkanlığına bağlı şube müdürleri de hazır bulundu. Ziyarette, mahallelerine yapılan asfalt çalışması, arıtma tesisi gibi hizmetler adına teşekkürlerini ileten Dadağlı Mahallesi Muhtarı İlyas Tosun, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e iletilmek üzere hazırladıkları teşekkür plaketini Daire Başkanı Ergün Aksoy'a takdim etti. Tosun, "Ben muhtar adayıyken asfalt sözünü mahallelime vermiştim. Sağ olsun Cengiz Başkan hem benim sözümü yere düşürmedi hem de harika bir su arıtma tesisi kazandırdı" diyerek memnuniyetini ifade etti.

"En güzel hizmetleri ulaştırmaya devam edeceğiz"

Ziyareti nedeniyle Mahalle Muhtarı Tosun'a teşekkür eden Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy da, "Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde hemşehrilerimizin ihtiyacı olan proje ve hizmetleri hayata geçirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mahalle muhtarlarımızın talepleri de bizler için önemli. Bu bağlamda sizlerle birlikte Manisa'mızın dört bir yanına en güzel hizmetleri ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

Sarıgöl Dadağlı Muhtarından Başkan Ergün'e Teşekkür

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlık, Sarıgöl, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Sarıgöl Dadağlı Muhtarından Başkan Ergün'e Teşekkür - Son Dakika


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