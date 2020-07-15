Sarıgöl'de 15 Temmuz etkinliği - Son Dakika

Sarıgöl'de 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İlk tören Sarıgöl Hükumet Konağı önündeki Atatürk Anıtına Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.Törene Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl Cumhuriyet Başsavcısı Emre Pala, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Kıdemli Astsubay Süleyman Kuluç, Sarıgöl İlçe Emniyet Müdür vekili Komiser Ömür Akif Aydoğdu, İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan, daire amirleri ve Sarıgöl AK Parti İlçe Başkanı Erdoğan Büyükdinç, Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı ile vatandaşlar katıldı.

Törenlere katılanlar daha sonra Atatürk Ortaokuluna geçerek burada 15 Temmuz anısına Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk birilikte ağaç dikti.

Törene katılanlar birlikte Sarıgöl Belediyesi Kabristanlığına giderek, şehitlerin mezarlarına ziyaret ederek dua edip karanfiller bıraktı. Sarıgöl İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan tarafından şehitlerin mezarlarında Kur'an-ı Kerim okundu. Sarıgöl Hükumet Konağı önünde de akşam saat 20.00'den itibaren ilçe protokolü ve vatandaşlar tarafından demokrasi nöbeti tutulacak. Kur'an-ı Kerim tilaveti okunacak.

'Dev Bayrak'

Sarıgöl Sığırtmaçlı Mahallesinde Öğretmen Halime Akbaba önderliğinde mahalle kadınlarının da katkılarıyla mahallenin hakim tepesine dev Türk Bayrağı yaptırılarak dalgalanmaya başladı. Öğretmen Halime Akbaba, "Bayrağımızın direği 8 metre, 3x2 etabında. 15 Temmuz anısına böyle bir etkinlik yaptık. Katılımcılar kadınlardan oluştu. Çok mutluyuz." dedi. - MANİSA