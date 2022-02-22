Sarıgöl'de 28 bin 400 adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sarıgöl'de 28 bin 400 adet kaçak makaron ele geçirildi

22.02.2022 16:25
Sarıgöl'de 28 bin 400 adet kaçak makaron ele geçirildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtan 28 bin 400 adet kaçak tütünle doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçtan 28 bin 400 adet kaçak tütünle doldurulmuş bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yapılan yol uygulamasında, şüphe üzerine durdurulan bir araçta, 28 bin 400 adet kaçak tütünle doldurulmuş bandrolsüz makaron bulundu. Araç sahibi M.A. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı. Emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan M.A'ya 23 bin 697 TL idari para cezası kesildi. - MANİSA

YORUMLAR
500
İşyerinden hırsızlık yapan şüpheli polisten kaçamadı İşyerinden hırsızlık yapan şüpheli polisten kaçamadı Hırsızlık zanlısı olarak aranırken kasten yaralamadan yakalandı Hırsızlık zanlısı olarak aranırken kasten yaralamadan yakalandı

Kaçak Sigara, Hisarcık, Sarıgöl, Manisa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sarıgöl'de 28 bin 400 adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
16:52 Son Dakika: Erdoğan ve Zelenski telefon görüşmesi gerçekleştirdi! Rusya'nın iki bölgeyi tanıma kararı değerlendirildi
16:41 Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit
16:32 Seyhan Soylu'dan yeni iddialar: Ece miras reddi yapmazsa Ece'nin de mallarına haciz konabilir
16:25 Kim askeri olarak daha güçlü? Rusya mı, Ukrayna mı?
16:13 Kiev'de savaş hali başladı! İnsanlar evlerini elden çıkarıyor! Bankalardaki paralar çekiliyor
16:13 Üç Kız Kardeş bu akşam başlıyor! Türkan, Dönüş ve Derya'nın hayatları nasıl değişecek?
16:09 Masada bu kez Aliyev var! Savaş gerilimi öncesi iki lider uzun masada buluştu, sıcak bir görüntü sergiledi
16:08 Ata binmek istedi! Sert tekme darbesiyle neye uğradığını şaşırdı
16:06 Mustafa Denizli siyah beyaz renklere geri dönüyor!
15:57 Putin "doğal gaz" sopası göstermişti! İngiltere dinlemedi! 5 Rus bankasına yaptırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 17:00:25. #1.12#
SON DAKİKA: Sarıgöl'de 28 bin 400 adet kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement