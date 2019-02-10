Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'de 3. Deve Güreşleri Festivali

Sarıgöl'de 3. Deve Güreşleri Festivali

1 saat önce

Sarıgöl'de 3. Deve Güreşi Festivali düzenlendi.

Sarıgöl'de 3. Deve Güreşleri Festivali, System.String[]
Sarıgöl'de 3. Deve Güreşi Festivali düzenlendi.

Sarıgöl Belediyesi tarafından organize edilen festivalde Türkiye'nin değişik illerinden getirilen 80 pehlivan deve mücadele etti.

Güreşlerin yapıldığı alanı dolduran vatandaşlar, bir yandan piknik yaptı bir yandan da güreşleri izledi.

Çekişmeleri mücadelelere sahne olan güreşlerde derece giren develere kupa verildi.

Festivalde konuşan Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, katılımcılara teşekkür ederek bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdikleri güreşleri geleneksel hale getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:31 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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