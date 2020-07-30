Sarıgöl'de 58 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Sarıgöl'de 58 kök Hint keneviri ele geçirildi

Sarıgöl'de 58 kök Hint keneviri ele geçirildi Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri boyları 1 metre ile 2 metre arasında değişen 58 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Sarıgöl'de 58 kök Hint keneviri ele geçirildi MANİSA - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri boyları 1 metre ile 2 metre arasında değişen 58 kök Hint keneviri ele geçirdi. Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıgöl'ün Şeyhdavutlar Mahallesinde M.T. isimli şahsın yasa dışı ekim yaptığı ihbarı üzerine M.T.'nin arazisine yakın iki ayrı noktada yapılan arama ve tarama sonucunda bıyları 100 ila 200 santimetre arasında değişen 58 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Soruşturmayı genişleten ekipler Cumhuriyet Savcısı'na vererek şüpheli M.T.'den kan ve idrar örneği aldı. Öte yandan şüpheli M.T. ifadesinde uyuşturucu madde kullanmadığı söylediği öğrenildi. Şüpheli M.T. yapılan işlemlerin ardından savcılık tarafından serbest bırakılırken ele geçirilen kenevirler ise imha edildi.

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 04:51

Kaynak: İHA

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