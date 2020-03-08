Sarıgöl'de 8 Mart Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıgöl'de 8 Mart Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika

Sarıgöl'de 8 Mart Kadınlar Günü kutlandı

6 saat önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Sarıgöl'de 8 Mart Kadınlar Günü kutlandı, System.String[]

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Sarıgöl Cumhuriyet Kadınları Derneği tarafından organize edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programında, Sarıgöllü kadınlar Atatürk Parkı kafeteryasında bir araya gelerek, kahvaltı yaptı. Daha sonra Sarıgöllü kadınlar, mor renkli kurdele ile Hükumet Konağı önüne kadar yürüdü. Burada dernek başkanı Hacer Öz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Sarıgöl Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Hacer Öz, kadın cinayetlerin ve kadına uygulanan şiddetin son bulmasını istedi. - MANİSA

Cumhuriyet Kadınları, Dünya Kadınlar Günü, Sarıgöl, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Geziden dönen otobüs şarampole yuvarlandı: 2'si ağır 32 kişi yaralandı
Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti Son dakika: Erdoğan'dan Yunanistan'a göçmen çağrısı: Kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine Kontağı açtığı aracı, bir anda alev topuna döndü

Son Dakika Haberleri
17:05 Survivor'da Evrim'in Sercan'a "Hem kel hem fodul" demesi tartışma yarattı
15:13 Ünlü şarkıcı Demet Akalın teyzesini kaybetti
13:44 Anaokulu öğretmeninden kan donduran ifade
13:44 Eve kapandı
13:44 Kırık kolla sahneye çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2020 21:05:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sarıgöl'de 8 Mart Kadınlar Günü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]