Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'de 80 Kişiye Proje Yazma Semineri

Sarıgöl'de 80 Kişiye Proje Yazma Semineri

31 dakika önce

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline ve kamu kurumlarından 80 kişiye proje yazma eğitimi verildi.

Sarıgöl'de 80 Kişiye Proje Yazma Semineri, System.String[]
Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeline ve kamu kurumlarından 80 kişiye proje yazma eğitimi verildi.

Manisa Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Proje Uzmanı Derya Deniz Güven tarafından Sarıgöl Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda verilen seminerde katılımcılara, Erasmus KA229 Stratejik Ortaklar, Zafer Kalkınma Ajansının Desteklediği Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP), İnsan Kaynaklarını Geliştirme Projeleri (IKG) projeleri hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada daha önce düzenledikleri seminerde 120 katılımcıya eğitim verildiğini anımsatarak, "Bu sene ilçemizden 10 okulumuzun projesi TÜBİTAK 4006 programında desteklenmeye değer bulundu, geçtiğimiz aralık ayında ilçemizde verilen proje eğitimi sayesinde 13 Erasmus+ projesine başvuru yapıldı." dedi.

Sarıgöl'de her alanda projeleri yaygınlaştırmak istediklerini ifade eden Kılıç, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak proje eğitimlerine çok önem veriyoruz, projeler konusunda desteğimiz devam edecektir." diye konuştu.

Seminerin sonunda proje eğitimcilerine plaket verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 02:34 Kaynak: AA

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