Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'de Alparslan Türkeş Anısını Lokma Hayrı

Sarıgöl'de Alparslan Türkeş Anısını Lokma Hayrı

1 saat önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) kurucusu merhum Alparslan Türkeş anısına lokma hayrı yapıldı.

Sarıgöl'de Alparslan Türkeş Anısını Lokma Hayrı, System.String[]
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisinin (MHP) kurucusu merhum Alparslan Türkeş anısına lokma hayrı yapıldı.

4 Nisan 1997 tarihinde vefat eden Alparslan Türkeş'in anısına, MHP İlçe Teşkilatı ve Ülkü Ocakları tarafından Sarıgöl Belediyesi önünde lokma dökülüp dua edildi. Akşam saatlerine kadar lokma ikramının süreceğini ve yatsı namazının ardından Merhum Alpaslan Türkeş ve şehitler için mevlit okunacağını belirten Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, "Unutulmaz liderimiz Başbuğumuz Alpaslan Türkeş'i ölümünün 22. yılında gururla saygıyla anmaktayız. Liderimiz Merhum Alpaslan Türkeş ve tüm şehitlerimiz için lokma dağıtımı yaptık. Akşam da mevlit okutulacak. Ruhları şad olsun" dedi.

Lokma dağıtım etkinliğine, Sarıgöl MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, MHP Sarıgöl İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevim Çakar, Sarıgöl Ülkü Ocakları Başkanı Hakan Kuruca ve partiler vatandaşlar katıldı. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:40 Kaynak: İHA

Manisa, MHP, Alparslan Türkeş, Sarıgöl, Güncel
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