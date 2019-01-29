Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'de Altay Spor Okulu Açıldı

Sarıgöl'de Altay Spor Okulu Açıldı

1 saat önce

İzmir'in köklü spor kulüplerinden olan Altay'a sporcu yetiştirmek ve yetenekli çocukları Türk futboluna kazandırmak amacıyla Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Altay Spor Okulu açıldı.

Sarıgöl'de Altay Spor Okulu Açıldı, System.String[]
İzmir'in köklü spor kulüplerinden olan Altay'a sporcu yetiştirmek ve yetenekli çocukları Türk futboluna kazandırmak amacıyla Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Altay Spor Okulu açıldı.

Sarıgöl'de hizmete giren Altay Spor Okulu haftanın iki günü 2005-2012 doğumlu çocuklar ile Sarıgöl 4 Eylül Stadyumu'nda antrenmanlara başladı. Antrenörler Şeref Aslan ve Kamil İbiş yönetiminde antrenmanlarını gerçekleştirilen çocuklar, geleceğin futbolcuları olabilmek adına ter akıtıyor. 30 çocuğa futbol dersleri verdiklerini belirten antrenörler, Altay kulübüne alt yapı sağlamak ve Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmak için çalıştıklarını söylediler. Antrenörlerden Şeref Aslan, "Haftanın iki günü çocuklarla birlikte sahada çeşitli çalışmalar yapmaktayız. Topla oyun, pas atma, şut çekme, kondisyon çalışmaları, çift kale maçlar yaptırmaktayız. 5 yıl Altay Spor Okulu Sarıgöl'de hizmet verecek. Her yıl yaz aylarında Altay yetkilileri, teknik adamları gelerek maçlarda seçmeler yapacaklar. Talep giderek artmakta. Çocuklarımız hem spor yapıyorlar, hem de zararlı alışkanlıklardan uzak kalıyorlar dedi." - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:12 Kaynak: İHA

İzmir, Manisa, Sarıgöl, Altay, Spor
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