Sarıgöl'de aranan 4 kişi yakalandı
2 saat önce
Sarıgöl ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:58 Kaynak: AA
Sarıgöl ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanlamalarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda farklı suçlardan yakalama kararı bulunan 4 şüpheli ikametlerinde gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuklandı.
Başörtülü sunucuyu protesto eden gazi: Cumhuriyet değerlerine uygun görmedik Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Kapalı Maraş kullanıma açılacak Erdoğan önümüzdeki günlerde İBB Başkanı İmamoğlu ile vakıfları görüşecek ABD'de Müslüman yolcu, 'tuvalette sifonu iki kez çekti', uçuş iptal edildi