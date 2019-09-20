Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'de aranan 4 kişi yakalandı
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Sarıgöl'de aranan 4 kişi yakalandı

2 saat önce

Sarıgöl ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

Sarıgöl'de aranan 4 kişi yakalandı, System.String[]

Sarıgöl ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanlamalarına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda farklı suçlardan yakalama kararı bulunan 4 şüpheli ikametlerinde gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuklandı.

Sarıgöl, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 11:58 Kaynak: AA
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