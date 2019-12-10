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Sarıgöl'de arıcılara eğitim

6 saat önce

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, arıcılığın geliştirilmesi amacıyla İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından arıcılık kursu düzenlendi.

Sarıgöl'de arıcılara eğitim, System.String[]

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, arıcılığın geliştirilmesi amacıyla İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından arıcılık kursu düzenlendi.


Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlemiş olduğu arıcılık kursu başladı. 21 kursiyerin katıldığı kursta kursiyerler 18 saat arıcılık için hazırlık, 54 saat arı bakımı derslerinde eğitim alacak. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimi Çetin Yıldız tarafından verilecek kurs sonunda arıcılara sertifika verilecek. Kurslar hakkında bilgi veren Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Sarıgöl Halk Eğitimi olarak arıcılık kursu geçen yıldan beri planladığımız bir kurstu. Bu kursu açtığımız için mutluyuz. Bölgemizde tarım ve hayvancılık alanında yoğun bir talep var. Bundan dolayı bu kurslarımıza önem veriyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda kurslarımızı planlıyoruz. Bu tür kursların açılmasında bizlere her zaman destek olan İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Ahmet Akar, başta olmak üzere İlçe Tarım Müdürlüğü Personeline teşekkür ederim" dedi. - MANİSA

Halk Eğitimi Merkezi, Sarıgöl, Manisa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:29 Kaynak: İHA
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