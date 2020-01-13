Sarıgöl'de bağların budanmasına başlandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Sarıgöl'de bağların budanmasına başlandı - Son Dakika Ekonomi

Sarıgöl'de bağların budanmasına başlandı

6 saat önce

Son üzüm hasadının geçtiğimiz günlerde yapıldığı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarının budanmasına başlandı.

Sarıgöl'de bağların budanmasına başlandı, System.String[]

Son üzüm hasadının geçtiğimiz günlerde yapıldığı Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde üzüm bağlarının budanmasına başlandı.


Geçen yıl hasadına başlanan ve bu yılın ilk günlerinde son hasadın yapıldığı 117 bin dekarlık Sultaniye üzüm bağlarında kurulan ekipler tarafından başlanan budama işleminin mart ayının sonuna kadar devam edeceği belirtildi.


"Bilinçli budama önemli"


Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, kaliteli ve verimli üzüm alınabilmesi için budama işlerini itina ile yapılmasının önemini dikkat çekti. Ülgen, "Sarıgöl Sultaniye üzümleri dünya çapında tanınan üzüm türleri arasında. Bu nedenle de üzümlerimizin yüzde 80'i yaş olarak ihraç edilmektedir. Budama yapılırken yaş üzüm satacak olan bağcılarımız 6 çubuk 14 göz ayırarak budama yapmalıdırlar. Böyle olduğunda kaliteli yaş üzüm elde edilmektedir." dedi.


Bazı üzüm üreticilerinin kendilerinin budama yaptığı bağlarda budama işlerinde çalışan işçilerin ücretinin dayıbaşı ücreti dahil 125 TL olduğu belirtildi. - MANİSA

Sarıgöl, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:24 Kaynak: İHA
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