Sarıgöl'de Çevre Kültür ve Yaşatma Derneği Kuruldu
1 saat önce
Sarıgöl'de, Sarıgöl Çevre Kültür ve Dayanışma Derneği kuruldu.
Sarıgöl
'de, Sarıgöl Çevre Kültür ve Dayanışma Derneği kuruldu.
Sarıgöl Çevre Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Derya Öztürk Aydın
, ilçedeki doğal güzellikleri ve zengin toprakları korumak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.
Toplantılarda alınan kararların ilçede yaşayan vatandaşlara duyurulacağını aktaran Aydın, "En kısa zamanda jeotermal enerjinin çevreye verdiği zararlar konusunda bilir kişilerin katılacağı geniş çaplı seminer verilmesini sağlayacağız." dedi.
Aydın, ilçede yok olmaya yüz tutan mesleklerle ilgili olarak da çalışma yapacaklarını ifade etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:31 Kaynak: AA
Usta Oyuncu Ayşen Gruda'nın Kızından Üzen Açıklama: Annem Tekrar Yoğun Bakıma Alındı
Gözlüklerini Atan Melih Gökçek, Yeni İmajını Sosyal Medyadan Paylaştı
Adli Tıp, "Sıla'nın Morlukları Gerçek Değil" İddialarını Yalanladı: Rapor Hazırlamadık
Ankara'daki Tren Kazasıyla İlgili Soruşturma, Bürokratları da Kapsayacak Şekilde Genişletildi