Son Dakika Haberleri: Sarıgöl'de Çevre Kültür ve Yaşatma Derneği Kuruldu

Sarıgöl'de Çevre Kültür ve Yaşatma Derneği Kuruldu

1 saat önce

Sarıgöl'de, Sarıgöl Çevre Kültür ve Dayanışma Derneği kuruldu.

Sarıgöl'de Çevre Kültür ve Yaşatma Derneği Kuruldu, System.String[]
Sarıgöl'de, Sarıgöl Çevre Kültür ve Dayanışma Derneği kuruldu.

Sarıgöl Çevre Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Derya Öztürk Aydın, ilçedeki doğal güzellikleri ve zengin toprakları korumak amacıyla yola çıktıklarını söyledi.

Toplantılarda alınan kararların ilçede yaşayan vatandaşlara duyurulacağını aktaran Aydın, "En kısa zamanda jeotermal enerjinin çevreye verdiği zararlar konusunda bilir kişilerin katılacağı geniş çaplı seminer verilmesini sağlayacağız." dedi.

Aydın, ilçede yok olmaya yüz tutan mesleklerle ilgili olarak da çalışma yapacaklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:31 Kaynak: AA

Aydın, Sarıgöl, Güncel
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